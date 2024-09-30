انخفاض أسعار الريال السعودي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 08:45 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الريال السعودي اليوم في مصر الأثنين 30 سبتمبر الساعة 8:45 صباحًا. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الريال السعودي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الريال السعودي الحالي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أفضل سعر لشراء الريال السعودي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد حيث انخفض الريال السعودي بقيمة 1 قرشًا ليبلغ سعره 12.90 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.89 جنيها، وسعر البيع هو 12.92 جنيها.

بنك مصر: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.86 جنيها، وللبيع 12.92 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.83 جنيها، وسعر البيع هو 12.99 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.76 جنيها، وللبيع 12.94 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.82 جنيها، وللبيع عند 12.91 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.91 جنيها، وللبيع 12.94 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.90 جنيها، وسعر البيع 12.93 جنيها.

ميد بنك: سجل سعر الريال السعودي 12.85 جنيها للشراء و 12.92 للبيع.

بنك قناة السويس: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.85 جنيها، وللبيع عند 12.93 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الريال السعودي 12.86 جنيها للشراء و 12.92 للبيع.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.46 جنيها، وسعر البيع 12.92 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.80 جنيها، وسعر البيع هو 12.94 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الريال السعودي بسعر 12.80 جنيها وبيعه بسعر 12.91 جنيها.

بنك الاستثمار العربي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.88 جنيها، وسعر البيع هو 12.93 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.55 جنيها، وللبيع 12.90 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: الريال السعودي يسجل 12.75 جنيها للشراء و 12.91 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.57 جنيها، وسعر البيع هو 12.92 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: الريال السعودي يسجل 12.69 جنيها للشراء و 12.92 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.87 جنيها، وللبيع عند 12.92 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.88 جنيها، وسعر البيع هو 12.92 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.87 جنيها، وسعر البيع 12.92 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الريال السعودي الآن 12.90 جنيها للشراء و 12.93 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.84 جنيها، وسعر البيع 12.91 جنيها.

بنك HSBC: الريال السعودي يسجل 12.89 جنيها للشراء و 12.92 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.79 جنيها، وللبيع 12.92 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.