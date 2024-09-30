ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4114 للشراء في تحديث 09:30 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 30 سبتمبر الساعة 9:30 صباحًا. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 4103 جنيهًا للبيع و4114 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3761 جنيهًا للبيع و3771 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3756 جنيهًا للبيع و3766 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3590 جنيهًا للبيع و3600 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3585 جنيهًا للبيع و 3595 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3077 جنيهًا للبيع و3086 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3073 جنيهًا للبيع و3081 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 2393 جنيهًا للبيع و2400 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2390 جنيهًا للبيع و2397 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2051 جنيهًا للبيع و2057 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2049 جنيهًا للبيع و2054 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 127599 جنيهًا للبيع و127954 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 177 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 28720 جنيهًا للبيع و28800 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 40 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

كما شهد سعر الكيلو ارتفاعًا بقيمة 5715 جنيهًا ليبلغ 4102857 جنيهًا للبيع و4114286 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 4097143 جنيهًا للبيع و4108571 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 30 سبتمبر الساعة 9:30 صباحًا )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3600 جنيه للشراء، وللبيع 3590 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18000 جنيه للشراء، وللبيع 17950 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 36000 جنيه للشراء، وللبيع 35900 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 90000 جنيه للشراء، وللبيع 89750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 180000 جنيه للشراء، وللبيع 179500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 360000 جنيه للشراء، وللبيع 359000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 540000 جنيه للشراء، وللبيع 538500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 720000 جنيه للشراء، وللبيع 718000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 900000 جنيه للشراء، وللبيع 897500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.