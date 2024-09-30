ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4114 للشراء في تحديث 10:10 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 30 سبتمبر الساعة 10:10 صباحًا. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 4103 جنيهًا للبيع و4114 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 4114 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 0 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 3761 جنيهًا للبيع و3771 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3771 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 0 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 3590 جنيهًا للبيع و3600 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3600 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 0 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3077 جنيهًا للبيع و3086 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3086 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 14 ليسجل 2393 جنيهًا للبيع و2400 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 2400 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 2057 جنيهًا ليبلغ 2051 جنيهًا للبيع و2057 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 0 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 127599 جنيهًا للبيع و127954 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 127954 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 0 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 28720 جنيهًا للبيع و28800 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 28800 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 0 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الكيلو ارتفاعًا ليصل إلى 4102857 جنيهًا للبيع و4114286 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 4114286 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 0 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 30 سبتمبر الساعة 10:10 صباحًا )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3600 جنيه للشراء، وللبيع 3590 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 18000 جنيه للشراء، وللبيع 17950 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 36000 جنيه للشراء، وللبيع 35900 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 90000 جنيه للشراء، وللبيع 89750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 180000 جنيه للشراء، وللبيع 179500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 360000 جنيه للشراء، وللبيع 359000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 540000 جنيه للشراء، وللبيع 538500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 720000 جنيه للشراء، وللبيع 718000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 900000 جنيه للشراء، وللبيع 897500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.