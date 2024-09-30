ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4109 للشراء في تحديث 12:40 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 30 سبتمبر الساعة 12:40 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4086 جنيهًا للبيع و4109 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4080 جنيهًا للبيع و 4103 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 3745 جنيهًا للبيع و3766 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3740 جنيهًا للبيع و3761 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصل إلى 3575 جنيهًا للبيع و3595 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 5 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3570 جنيهًا للبيع و3590 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا ليصبح 3064 جنيهًا للبيع و3081 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3060 جنيهًا للبيع و3077 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2383 جنيهًا للبيع و2397 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 12 ليسجل 2043 جنيهًا للبيع و2054 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بقيمة 178 جنيهًا ليبلغ 127066 جنيهًا للبيع و127777 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 126888 جنيهًا للبيع و127599 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 28600 جنيهًا للبيع و28760 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 40 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 28560 جنيهًا للبيع و 28720 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الكيلو ليصل إلى 4085714 جنيهًا للبيع و4108571 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 5714 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4080000 جنيهًا للبيع و4102857 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 30 سبتمبر الساعة 12:40 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3595 جنيه للشراء، وللبيع 3575 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 17975 جنيه للشراء، وللبيع 17875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 35950 جنيه للشراء، وللبيع 35750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 89875 جنيه للشراء، وللبيع 89375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 179750 جنيه للشراء، وللبيع 178750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 359500 جنيه للشراء، وللبيع 357500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 539250 جنيه للشراء، وللبيع 536250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 719000 جنيه للشراء، وللبيع 715000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 898750 جنيه للشراء، وللبيع 893750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.