تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4086 للشراء في تحديث 02:06 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 30 سبتمبر الساعة 2:06 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا ليصبح 4063 جنيهًا للبيع و4086 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 23 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4086 جنيهًا للبيع و4109 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 3724 جنيهًا للبيع و3745 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 21 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 21 ليسجل 3555 جنيهًا للبيع و3575 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 20 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 تراجعًا بقيمة 17 جنيهًا ليبلغ 3047 جنيهًا للبيع و3064 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3064 جنيهًا للبيع و3081 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 14 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2370 جنيهًا للبيع و2383 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 14 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2383 جنيهًا للبيع و 2397 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2031 جنيهًا للبيع و2043 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 11 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2043 جنيهًا للبيع و2054 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة انخفاضًا ليصل إلى 126355 جنيهًا للبيع و127066 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 711 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 127066 جنيهًا للبيع و127777 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصبح 28440 جنيهًا للبيع و28600 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 160 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 28600 جنيهًا للبيع و28760 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الكيلو ليصل إلى 4062857 جنيهًا للبيع و4085714 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 22857 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 30 سبتمبر الساعة 2:06 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3575 جنيه للشراء، وللبيع 3555 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 17875 جنيه للشراء، وللبيع 17775 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 35750 جنيه للشراء، وللبيع 35550 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 89375 جنيه للشراء، وللبيع 88875 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 178750 جنيه للشراء، وللبيع 177750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 357500 جنيه للشراء، وللبيع 355500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 536250 جنيه للشراء، وللبيع 533250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 715000 جنيه للشراء، وللبيع 711000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 893750 جنيه للشراء، وللبيع 888750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.