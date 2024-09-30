ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4086 للشراء في تحديث 03:10 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 30 سبتمبر الساعة 3:10 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 4063 جنيهًا للبيع و4086 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 4086 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 0 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 3724 جنيهًا للبيع و3745 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 3745 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 21 ليسجل 3555 جنيهًا للبيع و3575 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 3575 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 3064 جنيهًا ليبلغ 3047 جنيهًا للبيع و3064 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 0 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2370 جنيهًا للبيع و2383 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 2383 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 0 جنيهًا للبيع و 0 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2031 جنيهًا للبيع و2043 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 2043 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 0 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 126355 جنيهًا للبيع و127066 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 127066 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 0 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 28440 جنيهًا للبيع و28600 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 28600 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 0 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الكيلو ليصل إلى 4062857 جنيهًا للبيع و4085714 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 4085714 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 30 سبتمبر الساعة 3:10 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3575 جنيه للشراء، وللبيع 3555 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 17875 جنيه للشراء، وللبيع 17775 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 35750 جنيه للشراء، وللبيع 35550 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 89375 جنيه للشراء، وللبيع 88875 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 178750 جنيه للشراء، وللبيع 177750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 357500 جنيه للشراء، وللبيع 355500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 536250 جنيه للشراء، وللبيع 533250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 715000 جنيه للشراء، وللبيع 711000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 893750 جنيه للشراء، وللبيع 888750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.