ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4097 للشراء في تحديث 03:35 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 30 سبتمبر الساعة 3:35 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 4086 جنيهًا للبيع و4097 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 11 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4063 جنيهًا للبيع و4086 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 3745 جنيهًا للبيع و3756 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 11 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3724 جنيهًا للبيع و3745 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 3575 جنيهًا للبيع و3585 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3555 جنيهًا للبيع و3575 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3064 جنيهًا للبيع و3073 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 9 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 14 ليسجل 2383 جنيهًا للبيع و2390 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 7 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 2043 جنيهًا للبيع و2049 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2031 جنيهًا للبيع و2043 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 127066 جنيهًا للبيع و127421 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 355 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 126355 جنيهًا للبيع و 127066 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 28600 جنيهًا للبيع و28680 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 80 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 28440 جنيهًا للبيع و28600 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الكيلو ارتفاعًا ليصل إلى 4085714 جنيهًا للبيع و4097143 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 11429 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4062857 جنيهًا للبيع و4085714 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 30 سبتمبر الساعة 3:35 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3585 جنيه للشراء، وللبيع 3575 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 17925 جنيه للشراء، وللبيع 17875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 35850 جنيه للشراء، وللبيع 35750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 89625 جنيه للشراء، وللبيع 89375 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 179250 جنيه للشراء، وللبيع 178750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 358500 جنيه للشراء، وللبيع 357500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 537750 جنيه للشراء، وللبيع 536250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 717000 جنيه للشراء، وللبيع 715000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 896250 جنيه للشراء، وللبيع 893750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.