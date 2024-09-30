تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4091 للشراء في تحديث 05:05 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 30 سبتمبر الساعة 5:05 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 4069 جنيهًا للبيع و4091 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4086 جنيهًا للبيع و4097 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 انخفاضًا ليصل إلى 3730 جنيهًا للبيع و3750 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3745 جنيهًا للبيع و3756 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا ليصبح 3560 جنيهًا للبيع و3580 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3575 جنيهًا للبيع و3585 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3051 جنيهًا للبيع و3069 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 4 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 14 ليسجل 2373 جنيهًا للبيع و2387 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 3 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 تراجعًا بقيمة 3 جنيهًا ليبلغ 2034 جنيهًا للبيع و2046 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2043 جنيهًا للبيع و2049 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 126533 جنيهًا للبيع و127243 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 178 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 127066 جنيهًا للبيع و 127421 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 28480 جنيهًا للبيع و28640 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 40 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 28600 جنيهًا للبيع و28680 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الكيلو انخفاضًا ليصل إلى 4068571 جنيهًا للبيع و4091429 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 5714 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4085714 جنيهًا للبيع و4097143 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 30 سبتمبر الساعة 5:05 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3580 جنيه للشراء، وللبيع 3560 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 17900 جنيه للشراء، وللبيع 17800 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 35800 جنيه للشراء، وللبيع 35600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 89500 جنيه للشراء، وللبيع 89000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 179000 جنيه للشراء، وللبيع 178000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 358000 جنيه للشراء، وللبيع 356000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 537000 جنيه للشراء، وللبيع 534000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 716000 جنيه للشراء، وللبيع 712000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 895000 جنيه للشراء، وللبيع 890000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.