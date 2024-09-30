تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4086 للشراء في تحديث 06:20 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأثنين 30 سبتمبر الساعة 6:20 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 4063 جنيهًا للبيع و4086 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 5 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 22 ليسجل 3724 جنيهًا للبيع و3745 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3555 جنيهًا للبيع و3575 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3560 جنيهًا للبيع و3580 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3047 جنيهًا للبيع و3064 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 5 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3051 جنيهًا للبيع و 3069 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2370 جنيهًا للبيع و2383 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 4 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2373 جنيهًا للبيع و2387 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2031 جنيهًا للبيع و2043 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2034 جنيهًا للبيع و2046 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 126355 جنيهًا للبيع و127066 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 177 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 126533 جنيهًا للبيع و127243 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 28440 جنيهًا للبيع و28600 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الكيلو ليسجل 4062857 جنيهًا للبيع و4085714 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5715 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الكيلو.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 30 سبتمبر الساعة 6:20 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3575 جنيه للشراء، وللبيع 3555 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 17875 جنيه للشراء، وللبيع 17775 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 35750 جنيه للشراء، وللبيع 35550 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 89375 جنيه للشراء، وللبيع 88875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 178750 جنيه للشراء، وللبيع 177750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 357500 جنيه للشراء، وللبيع 355500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 536250 جنيه للشراء، وللبيع 533250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 715000 جنيه للشراء، وللبيع 711000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 893750 جنيه للشراء، وللبيع 888750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.