ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4091 للشراء في تحديث 10:45 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ السبت 5 أكتوبر الساعة 10:45 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 4080 جنيهًا للبيع و4091 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 11 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4091 جنيهًا للبيع و4080 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 3740 جنيهًا للبيع و3750 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3750 جنيهًا للبيع و3740 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 3570 جنيهًا للبيع و3580 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3580 جنيهًا للبيع و3570 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3060 جنيهًا للبيع و3069 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 9 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليسجل 2380 جنيهًا للبيع و2387 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 7 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

وشهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 2040 جنيهًا للبيع و2046 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2046 جنيهًا للبيع و2040 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 126902 جنيهًا للبيع و127258 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 356 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 127258 جنيهًا للبيع و 126902 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 28560 جنيهًا للبيع و28640 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 80 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 28640 جنيهًا للبيع و28560 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث السبت 5 أكتوبر الساعة 10:45 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3580 جنيه للشراء، وللبيع 3570 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 17900 جنيه للشراء، وللبيع 17850 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 35800 جنيه للشراء، وللبيع 35700 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 89500 جنيه للشراء، وللبيع 89250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 179000 جنيه للشراء، وللبيع 178500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 358000 جنيه للشراء، وللبيع 357000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 537000 جنيه للشراء، وللبيع 535500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 716000 جنيه للشراء، وللبيع 714000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 895000 جنيه للشراء، وللبيع 892500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.