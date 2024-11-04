ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4337 للشراء في تحديث 09:40 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 4 نوفمبر الساعة 9:40 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 4360 جنيهًا للبيع و4337 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 22 ليسجل 3997 جنيهًا للبيع و3976 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 3815 جنيهًا للبيع و3795 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3810 جنيهًا للبيع و3790 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3270 جنيهًا للبيع و3253 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 4 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3266 جنيهًا للبيع و 3249 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 14 ليصل إلى 2543 جنيهًا للبيع و2530 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 3 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2540 جنيهًا للبيع و2527 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصل إلى 2180 جنيهًا للبيع و2169 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 3 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2177 جنيهًا للبيع و2166 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا ليصبح 135611 جنيهًا للبيع و134900 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 177 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 135434 جنيهًا للبيع و134723 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 30520 جنيهًا للبيع و30360 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 40 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الأونصة بالدولار ليسجل 2737.93 جنيهًا للبيع و0 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 0 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الأونصة بالدولار.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 4 نوفمبر الساعة 9:40 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3795 جنيه للشراء، وللبيع 3815 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18975 جنيه للشراء، وللبيع 19075 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37950 جنيه للشراء، وللبيع 38150 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 94875 جنيه للشراء، وللبيع 95375 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 189750 جنيه للشراء، وللبيع 190750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 379500 جنيه للشراء، وللبيع 381500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 569250 جنيه للشراء، وللبيع 572250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 759000 جنيه للشراء، وللبيع 763000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 948750 جنيه للشراء، وللبيع 953750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.