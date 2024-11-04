تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4331 للشراء في تحديث 10:20 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 4 نوفمبر الساعة 10:20 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 تراجعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 4354 جنيهًا للبيع و4331 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4360 جنيهًا للبيع و4337 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 22 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3991 جنيهًا للبيع و3970 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 6 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3997 جنيهًا للبيع و 3976 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 3810 جنيهًا للبيع و3790 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 5 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3815 جنيهًا للبيع و3795 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 18 انخفاضًا ليصل إلى 3266 جنيهًا للبيع و3249 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 4 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3270 جنيهًا للبيع و3253 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 انخفاضًا ليصبح 2540 جنيهًا للبيع و2527 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 3 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2543 جنيهًا للبيع و2530 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 12 ليصل إلى 2177 جنيهًا للبيع و2166 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 3 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الاونصة ليسجل 135434 جنيهًا للبيع و134723 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 177 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الاونصة.

وشهد سعر الجنيه الذهب تراجعًا بقيمة 40 جنيهًا ليبلغ 30480 جنيهًا للبيع و30320 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 30520 جنيهًا للبيع و30360 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 4 نوفمبر الساعة 10:20 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3790 جنيه للشراء، وللبيع 3810 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 18950 جنيه للشراء، وللبيع 19050 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37900 جنيه للشراء، وللبيع 38100 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 94750 جنيه للشراء، وللبيع 95250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 189500 جنيه للشراء، وللبيع 190500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 379000 جنيه للشراء، وللبيع 381000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 568500 جنيه للشراء، وللبيع 571500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 758000 جنيه للشراء، وللبيع 762000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 947500 جنيه للشراء، وللبيع 952500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.