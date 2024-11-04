ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4343 للشراء في تحديث 11:00 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأثنين 4 نوفمبر الساعة 11:00 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 4366 جنيهًا للبيع و4343 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 12 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4354 جنيهًا للبيع و4331 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 4002 جنيهًا للبيع و3981 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 11 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3991 جنيهًا للبيع و3970 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 3820 جنيهًا للبيع و3800 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3810 جنيهًا للبيع و3790 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3274 جنيهًا للبيع و3257 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 8 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 14 ليسجل 2547 جنيهًا للبيع و2533 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 5 جنيهًا ليبلغ 2183 جنيهًا للبيع و2171 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2177 جنيهًا للبيع و2166 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 135789 جنيهًا للبيع و135078 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 355 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 135434 جنيهًا للبيع و 134723 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 30560 جنيهًا للبيع و30400 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 80 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 30480 جنيهًا للبيع و30320 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 4 نوفمبر الساعة 11:00 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3800 جنيه للشراء، وللبيع 3820 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 19000 جنيه للشراء، وللبيع 19100 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 38000 جنيه للشراء، وللبيع 38200 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 95000 جنيه للشراء، وللبيع 95500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 190000 جنيه للشراء، وللبيع 191000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 380000 جنيه للشراء، وللبيع 382000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 570000 جنيه للشراء، وللبيع 573000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 760000 جنيه للشراء، وللبيع 764000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 950000 جنيه للشراء، وللبيع 955000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.