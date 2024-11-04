تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4331 للشراء في تحديث 11:20 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأثنين 4 نوفمبر الساعة 11:20 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4354 جنيهًا للبيع و4331 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 12 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4366 جنيهًا للبيع و 4343 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 3991 جنيهًا للبيع و3970 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 11 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4002 جنيهًا للبيع و3981 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 3810 جنيهًا للبيع و3790 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3820 جنيهًا للبيع و3800 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3266 جنيهًا للبيع و3249 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 8 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3274 جنيهًا للبيع و3257 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2540 جنيهًا للبيع و2527 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 6 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 12 ليسجل 2177 جنيهًا للبيع و2166 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

كما شهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 355 جنيهًا ليبلغ 135434 جنيهًا للبيع و134723 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 135789 جنيهًا للبيع و135078 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 30480 جنيهًا للبيع و30320 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 80 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 30560 جنيهًا للبيع و 30400 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأثنين 4 نوفمبر الساعة 11:20 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3790 جنيه للشراء، وللبيع 3810 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 18950 جنيه للشراء، وللبيع 19050 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 37900 جنيه للشراء، وللبيع 38100 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 94750 جنيه للشراء، وللبيع 95250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 189500 جنيه للشراء، وللبيع 190500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 379000 جنيه للشراء، وللبيع 381000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 568500 جنيه للشراء، وللبيع 571500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 758000 جنيه للشراء، وللبيع 762000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 947500 جنيه للشراء، وللبيع 952500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.