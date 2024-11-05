ارتفاع بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري وبنك HSBC يتصدر الشراء: تحديث 08:15 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 5 نوفمبر الساعة 8:15 صباحًا. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في بنك HSBC حيث ارتفع سعر اليورو بقيمة 5 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 53.33 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.48 جنيها، وللبيع عند 53.64 جنيها.

بنك مصر: قيمة اليورو للشراء هي 53.22 جنيها، وللبيع 53.57 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر اليورو للشراء هو 53.27 جنيها، وللبيع 53.64 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: اليورو يسجل 53.24 جنيها للشراء و 53.61 جنيها للبيع.

بنك البركة: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.22 جنيها، وللبيع عند 53.60 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.20 جنيها، وللبيع عند 53.58 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.28 جنيها، وسعر البيع هو 53.59 جنيها.

ميد بنك: سعر اليورو الآن 52.97 جنيها للشراء و 53.34 للبيع.

بنك قناة السويس: شراء اليورو بسعر 53.27 جنيها وبيعه بسعر 53.64 جنيها.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 53.22 جنيها، وسعر البيع 53.60 جنيها.

المصرف المتحد: سعر اليورو الآن 53.00 جنيها للشراء و 53.64 للبيع.

بنك الكويت الوطني: شراء اليورو بسعر 53.27 جنيها وبيعه بسعر 53.64 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر اليورو للشراء هو 53.27 جنيها، وللبيع 53.59 جنيها.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): استقر سعر اليورو للشراء عند 53.27 جنيها، وللبيع عند 53.64 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.22 جنيها، وسعر البيع هو 53.60 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء اليورو 53.01 جنيها، وسعر البيع 53.47 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: شراء اليورو بسعر 53.02 جنيها وبيعه بسعر 53.49 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة اليورو للشراء هي 53.27 جنيها، وللبيع 53.64 جنيها.

البنك التجاري الدولي: شراء اليورو بسعر 53.25 جنيها وبيعه بسعر 53.63 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.24 جنيها، وسعر البيع هو 53.58 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء اليورو 53.23 جنيها، وسعر البيع 53.62 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر اليورو 53.27 جنيها للشراء و 53.64 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر اليورو 53.22 جنيها للشراء و 53.60 للبيع.

بنك HSBC: سعر اليورو للشراء هو 53.33 جنيها، وللبيع 53.48 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر اليورو الآن 53.27 جنيها للشراء و 53.59 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.