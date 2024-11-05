تحديث 09:40 صباحا: ارتفاع بقيمة 1 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار اليورو اليوم في مصر الثلاثاء 5 نوفمبر الساعة 9:40 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار اليورو ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر اليورو الحالي.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث زاد سعر اليورو بمقدار 1 قرشًا ليبلغ 53.34 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 53.48 جنيها، وسعر البيع 53.64 جنيها.

بنك مصر: سعر اليورو للشراء هو 53.29 جنيها، وللبيع 53.43 جنيها.

كريدي أجريكول: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.27 جنيها، وللبيع عند 53.64 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: اليورو يسجل 53.30 جنيها للشراء و 53.44 جنيها للبيع.

بنك البركة: سعر اليورو للشراء هو 53.33 جنيها، وللبيع 53.48 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر اليورو 53.20 جنيها للشراء و 53.58 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء اليورو 53.34 جنيها، وسعر البيع 53.48 جنيها.

ميد بنك: شراء اليورو بسعر 52.97 جنيها وبيعه بسعر 53.34 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر اليورو الآن 53.33 جنيها للشراء و 53.48 للبيع.

البنك الأهلي المصري: شراء اليورو بسعر 53.29 جنيها وبيعه بسعر 53.43 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.00 جنيها، وسعر البيع هو 53.64 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو للشراء هو 53.27 جنيها، وللبيع 53.64 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: اليورو يسجل 53.27 جنيها للشراء و 53.59 جنيها للبيع.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): قيمة اليورو للشراء هي 53.27 جنيها، وللبيع 53.64 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر اليورو 53.22 جنيها للشراء و 53.60 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: اليورو يسجل 53.01 جنيها للشراء و 53.47 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء اليورو 53.02 جنيها، وسعر البيع 53.49 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء اليورو بسعر 53.29 جنيها وبيعه بسعر 53.43 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر اليورو للشراء هو 53.31 جنيها، وللبيع 53.46 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء اليورو بسعر 53.30 جنيها وبيعه بسعر 53.44 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء اليورو 53.29 جنيها، وسعر البيع 53.45 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.27 جنيها، وسعر البيع هو 53.64 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء اليورو 53.22 جنيها، وسعر البيع 53.60 جنيها.

بنك HSBC: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.33 جنيها، وللبيع عند 53.48 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء اليورو بسعر 53.31 جنيها وبيعه بسعر 53.45 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.