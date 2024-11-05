تحديث 09:40 صباحا: ارتفاع بقيمة 1 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 5 نوفمبر الساعة 9:40 صباحًا. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الجنيه الاسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع سعر الجنيه الاسترليني بقيمة 1 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 63.53 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.59 جنيها، وللبيع 63.80 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.45 جنيها، وللبيع عند 63.83 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.50 جنيها، وللبيع 63.89 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 63.46 جنيها للشراء و 63.85 جنيها للبيع.

بنك البركة: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.45 جنيها، وللبيع 63.83 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: الجنيه الاسترليني يسجل 63.42 جنيها للشراء و 63.81 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.51 جنيها وبيعه بسعر 63.89 جنيها.

ميد بنك: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.20 جنيها للشراء و 63.54 للبيع.

بنك قناة السويس: الجنيه الاسترليني يسجل 63.50 جنيها للشراء و 63.89 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: الجنيه الاسترليني يسجل 63.45 جنيها للشراء و 63.83 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.18 جنيها، وسعر البيع هو 63.89 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.50 جنيها، وللبيع 63.89 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.50 جنيها وبيعه بسعر 63.89 جنيها.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.50 جنيها، وللبيع 63.89 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.45 جنيها، وللبيع 63.83 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.05 جنيها وبيعه بسعر 63.64 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.05 جنيها، وسعر البيع 63.67 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.50 جنيها، وسعر البيع 63.89 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.47 جنيها، وسعر البيع هو 63.86 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.49 جنيها، وسعر البيع هو 63.84 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.44 جنيها، وسعر البيع هو 63.86 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.50 جنيها، وللبيع عند 63.89 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.45 جنيها وبيعه بسعر 63.83 جنيها.

بنك HSBC: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.52 جنيها، وللبيع 63.70 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.52 جنيها، وسعر البيع هو 63.89 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.