ارتفاع أسعار اليورو أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 11:16 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار اليورو اليوم في مصر الثلاثاء 5 نوفمبر الساعة 11:16 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار اليورو ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر اليورو الحالي.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أفضل سعر لشراء اليورو حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث شهد اليورو ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليسجل 53.34 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.48 جنيها، وللبيع عند 53.64 جنيها.

بنك مصر: اليورو يسجل 53.29 جنيها للشراء و 53.43 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء اليورو 53.33 جنيها، وسعر البيع 53.48 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء اليورو بسعر 53.30 جنيها وبيعه بسعر 53.44 جنيها.

بنك البركة: شراء اليورو بسعر 53.33 جنيها وبيعه بسعر 53.48 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: اليورو يسجل 53.33 جنيها للشراء و 53.48 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل سعر اليورو 53.34 جنيها للشراء و 53.48 للبيع.

ميد بنك: قيمة اليورو للشراء هي 53.19 جنيها، وللبيع 53.64 جنيها.

بنك قناة السويس: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.33 جنيها، وللبيع عند 53.48 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.35 جنيها، وسعر البيع هو 53.55 جنيها.

المصرف المتحد: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.02 جنيها، وللبيع عند 53.45 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو للشراء هو 53.29 جنيها، وللبيع 53.43 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر اليورو الآن 53.27 جنيها للشراء و 53.59 للبيع.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): شراء اليورو بسعر 53.27 جنيها وبيعه بسعر 53.64 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سجل سعر اليورو 53.29 جنيها للشراء و 53.43 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سجل سعر اليورو 53.29 جنيها للشراء و 53.43 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء اليورو 53.02 جنيها، وسعر البيع 53.49 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: اليورو يسجل 53.29 جنيها للشراء و 53.43 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر اليورو للشراء هو 53.34 جنيها، وللبيع 53.50 جنيها.

المصرف العربي الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 53.30 جنيها، وللبيع 53.44 جنيها.

بنك الإسكندرية: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.28 جنيها، وللبيع عند 53.44 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: شراء اليورو بسعر 53.33 جنيها وبيعه بسعر 53.52 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر اليورو 53.39 جنيها للشراء و 53.58 للبيع.

بنك HSBC: سجل سعر اليورو 53.33 جنيها للشراء و 53.52 للبيع.

بنك قطر الوطني: سجل سعر اليورو 53.31 جنيها للشراء و 53.45 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.