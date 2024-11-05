ارتفاع بسعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 11:16 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر الثلاثاء 5 نوفمبر الساعة 11:16 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الجنيه الاسترليني ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الجنيه الاسترليني الحالي.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث صعد سعر الجنيه الاسترليني بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 63.53 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.59 جنيها للشراء و 63.80 للبيع.

بنك مصر: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.46 جنيها، وللبيع 63.66 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.51 جنيها للشراء و 63.72 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.48 جنيها، وسعر البيع هو 63.67 جنيها.

بنك البركة: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.51 جنيها، وللبيع 63.71 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.51 جنيها وبيعه بسعر 63.71 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.53 جنيها، وسعر البيع 63.71 جنيها.

ميد بنك: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.37 جنيها للشراء و 63.91 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.51 جنيها، وسعر البيع هو 63.71 جنيها.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.54 جنيها، وللبيع عند 63.83 جنيها.

المصرف المتحد: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.15 جنيها، وللبيع 63.69 جنيها.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.46 جنيها، وللبيع عند 63.67 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.50 جنيها، وسعر البيع هو 63.89 جنيها.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.50 جنيها، وللبيع 63.89 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.46 جنيها، وللبيع 63.66 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: الجنيه الاسترليني يسجل 63.46 جنيها للشراء و 63.66 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.05 جنيها، وسعر البيع 63.67 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.46 جنيها، وسعر البيع 63.66 جنيها.

البنك التجاري الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.53 جنيها وبيعه بسعر 63.73 جنيها.

المصرف العربي الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 63.48 جنيها للشراء و 63.67 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.45 جنيها وبيعه بسعر 63.67 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.51 جنيها، وللبيع 63.80 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.58 جنيها للشراء و 63.87 للبيع.

بنك HSBC: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.52 جنيها، وللبيع عند 63.80 جنيها.

بنك قطر الوطني: الجنيه الاسترليني يسجل 63.49 جنيها للشراء و 63.68 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.