ارتفاع بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 11:20 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر الثلاثاء 5 نوفمبر الساعة 11:20 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدولار الأمريكي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدولار الأمريكي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أفضل سعر لشراء الدولار الأمريكي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث شهد الدولار الأمريكي ارتفاعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليسجل 49.11 جنيهًا.

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.02 جنيها، وسعر البيع هو 49.16 جنيها.

بنك مصر: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.07 جنيها، وسعر البيع 49.17 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.05 جنيها، وللبيع 49.15 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.02 جنيها وبيعه بسعر 49.12 جنيها.

بنك البركة: الدولار الأمريكي يسجل 49.05 جنيها للشراء و 49.15 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الدولار الأمريكي يسجل 49.11 جنيها للشراء و 49.20 جنيها للبيع.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.05 جنيها، وسعر البيع 49.15 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.10 جنيها للشراء و 49.20 للبيع.

البنك الأهلي المصري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.07 جنيها وبيعه بسعر 49.17 جنيها.

المصرف المتحد: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.01 جنيها للشراء و 49.11 للبيع.

بنك الكويت الوطني: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.01 جنيها، وللبيع 49.11 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.05 جنيها للشراء و 49.15 للبيع.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.05 جنيها، وسعر البيع هو 49.15 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.01 جنيها، وسعر البيع هو 49.11 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.01 جنيها، وسعر البيع 49.11 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الدولار الأمريكي بسعر 48.95 جنيها وبيعه بسعر 49.05 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.10 جنيها، وسعر البيع 49.20 جنيها.

البنك التجاري الدولي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.06 جنيها وبيعه بسعر 49.16 جنيها.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.02 جنيها، وللبيع عند 49.12 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.02 جنيها، وسعر البيع هو 49.12 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: الدولار الأمريكي يسجل 49.10 جنيها للشراء و 49.20 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.10 جنيها، وللبيع عند 49.20 جنيها.

بنك HSBC: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.07 جنيها، وللبيع 49.17 جنيها.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.03 جنيها، وسعر البيع 49.13 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.