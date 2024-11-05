ارتفاع بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 11:20 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 5 نوفمبر الساعة 11:20 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث صعد سعر اليورو بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 53.40 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.48 جنيها، وسعر البيع هو 53.64 جنيها.

بنك مصر: سعر اليورو للشراء هو 53.35 جنيها، وللبيع 53.55 جنيها.

كريدي أجريكول: اليورو يسجل 53.33 جنيها للشراء و 53.48 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء اليورو بسعر 53.30 جنيها وبيعه بسعر 53.44 جنيها.

بنك البركة: سعر اليورو للشراء هو 53.33 جنيها، وللبيع 53.48 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر اليورو 53.33 جنيها للشراء و 53.48 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.40 جنيها، وللبيع عند 53.58 جنيها.

ميد بنك: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.19 جنيها، وللبيع عند 53.64 جنيها.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء اليورو 53.39 جنيها، وسعر البيع 53.58 جنيها.

البنك الأهلي المصري: اليورو يسجل 53.35 جنيها للشراء و 53.55 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: شراء اليورو بسعر 53.02 جنيها وبيعه بسعر 53.45 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو للشراء هو 53.29 جنيها، وللبيع 53.43 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.27 جنيها، وللبيع عند 53.59 جنيها.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): بلغ سعر شراء اليورو 53.27 جنيها، وسعر البيع 53.64 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.29 جنيها، وللبيع عند 53.43 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: قيمة اليورو للشراء هي 53.29 جنيها، وللبيع 53.43 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء اليورو 53.02 جنيها، وسعر البيع 53.49 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر اليورو للشراء هو 53.39 جنيها، وللبيع 53.58 جنيها.

البنك التجاري الدولي: شراء اليورو بسعر 53.34 جنيها وبيعه بسعر 53.50 جنيها.

المصرف العربي الدولي: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.30 جنيها، وللبيع عند 53.44 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء اليورو 53.28 جنيها، وسعر البيع 53.44 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.39 جنيها، وللبيع عند 53.58 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.39 جنيها، وسعر البيع هو 53.58 جنيها.

بنك HSBC: استقر سعر اليورو للشراء عند 53.35 جنيها، وللبيع عند 53.55 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة اليورو للشراء هي 53.31 جنيها، وللبيع 53.45 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.