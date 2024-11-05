ارتفاع بسعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 11:20 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 5 نوفمبر الساعة 11:20 صباحًا. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الجنيه الاسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث صعد سعر الجنيه الاسترليني بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 63.59 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.59 جنيها للشراء و 63.80 للبيع.

بنك مصر: الجنيه الاسترليني يسجل 63.54 جنيها للشراء و 63.83 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.51 جنيها للشراء و 63.72 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 63.48 جنيها للشراء و 63.67 جنيها للبيع.

بنك البركة: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.51 جنيها للشراء و 63.71 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.51 جنيها، وللبيع 63.71 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.59 جنيها، وسعر البيع 63.87 جنيها.

ميد بنك: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.37 جنيها وبيعه بسعر 63.91 جنيها.

بنك قناة السويس: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.58 جنيها، وللبيع عند 63.87 جنيها.

البنك الأهلي المصري: الجنيه الاسترليني يسجل 63.54 جنيها للشراء و 63.83 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.15 جنيها وبيعه بسعر 63.69 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.46 جنيها، وسعر البيع هو 63.67 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.50 جنيها، وسعر البيع هو 63.89 جنيها.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): الجنيه الاسترليني يسجل 63.50 جنيها للشراء و 63.89 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.46 جنيها، وللبيع 63.66 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.46 جنيها، وللبيع 63.66 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.05 جنيها، وللبيع عند 63.67 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.58 جنيها للشراء و 63.87 للبيع.

البنك التجاري الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.53 جنيها وبيعه بسعر 63.73 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.48 جنيها للشراء و 63.67 للبيع.

بنك الإسكندرية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.45 جنيها وبيعه بسعر 63.67 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.58 جنيها وبيعه بسعر 63.87 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: الجنيه الاسترليني يسجل 63.58 جنيها للشراء و 63.87 جنيها للبيع.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.54 جنيها، وسعر البيع 63.83 جنيها.

بنك قطر الوطني: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.49 جنيها وبيعه بسعر 63.68 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.