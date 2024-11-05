ارتفاع أسعار الريال السعودي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 11:20 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الريال السعودي اليوم في مصر الثلاثاء 5 نوفمبر الساعة 11:20 صباحًا. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الريال السعودي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الريال السعودي الحالي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أفضل سعر لشراء الريال السعودي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المتحد حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة زيادة سعر الريال السعودي بمقدار 1 قرشًا ليسجل 13.07 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.05 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

بنك مصر: شراء الريال السعودي بسعر 13.04 جنيها وبيعه بسعر 13.09 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.99 جنيها، وسعر البيع 13.15 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.94 جنيها، وللبيع 13.12 جنيها.

بنك البركة: سعر الريال السعودي الآن 12.99 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.06 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.07 جنيها، وللبيع عند 13.10 جنيها.

ميد بنك: سعر الريال السعودي الآن 13.02 جنيها للشراء و 13.10 للبيع.

بنك قناة السويس: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.02 جنيها، وللبيع 13.11 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الريال السعودي الآن 13.04 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

المصرف المتحد: سعر الريال السعودي للشراء هو 12.64 جنيها، وللبيع 13.10 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الريال السعودي الآن 12.97 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.99 جنيها، وللبيع عند 13.09 جنيها.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.06 جنيها، وسعر البيع هو 13.11 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.73 جنيها، وللبيع 13.08 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: الريال السعودي يسجل 12.93 جنيها للشراء و 13.08 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الريال السعودي 12.73 جنيها للشراء و 13.08 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء الريال السعودي 12.88 جنيها، وسعر البيع 13.10 جنيها.

البنك التجاري الدولي: شراء الريال السعودي بسعر 13.06 جنيها وبيعه بسعر 13.09 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.05 جنيها، وللبيع 13.08 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء الريال السعودي بسعر 13.04 جنيها وبيعه بسعر 13.08 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.07 جنيها، وللبيع 13.10 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.04 جنيها، وسعر البيع هو 13.10 جنيها.

بنك HSBC: سعر الريال السعودي الآن 13.06 جنيها للشراء و 13.09 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الريال السعودي الآن 12.99 جنيها للشراء و 13.08 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.