تحديث 11:20 صباحا: ارتفاع بقيمة 1 قرشًا لسعر الدرهم الإماراتي الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر ليوم الثلاثاء 5 نوفمبر الساعة 11:20 صباحًا. حيث يُعتبر الدرهم الإماراتي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدرهم الإماراتي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدرهم الإماراتي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدرهم الإماراتي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع سعر الدرهم الإماراتي بقيمة 1 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 13.37 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.35 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.35 جنيها، وللبيع عند 13.39 جنيها.

كريدي أجريكول: الدرهم الإماراتي يسجل 13.29 جنيها للشراء و 13.45 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.28 جنيها للشراء و 13.37 جنيها للبيع.

بنك البركة: الدرهم الإماراتي يسجل 13.35 جنيها للشراء و 13.38 جنيها للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.35 جنيها، وسعر البيع هو 13.38 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.37 جنيها، وللبيع 13.40 جنيها.

ميد بنك: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.33 جنيها، وللبيع عند 13.41 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.35 جنيها للشراء و 13.40 للبيع.

البنك الأهلي المصري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.35 جنيها للشراء و 13.39 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.07 جنيها وبيعه بسعر 13.37 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.21 جنيها، وللبيع 13.44 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الدرهم الإماراتي يسجل 13.32 جنيها للشراء و 13.38 جنيها للبيع.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.34 جنيها، وللبيع 13.38 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.29 جنيها للشراء و 13.37 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.25 جنيها، وسعر البيع 13.36 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.35 جنيها للشراء و 13.39 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.35 جنيها، وسعر البيع هو 13.37 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.33 جنيها، وسعر البيع 13.37 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.36 جنيها، وللبيع 13.40 جنيها.

بنك HSBC: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.36 جنيها وبيعه بسعر 13.39 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.31 جنيها للشراء و 13.38 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.