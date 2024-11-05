ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4354 للشراء في تحديث 03:05 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الثلاثاء 5 نوفمبر الساعة 3:05 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليسجل 4383 جنيهًا للبيع و4354 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 23 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 ارتفاعًا بقيمة 21 جنيهًا ليبلغ 4018 جنيهًا للبيع و3991 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3991 جنيهًا للبيع و3970 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3835 جنيهًا للبيع و3810 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 20 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3810 جنيهًا للبيع و 3790 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3287 جنيهًا للبيع و3266 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 17 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3266 جنيهًا للبيع و3249 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 ارتفاعًا ليصل إلى 2557 جنيهًا للبيع و2540 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 13 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2540 جنيهًا للبيع و2527 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا ليصبح 2191 جنيهًا للبيع و2177 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 11 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2177 جنيهًا للبيع و2166 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الاونصة ليصل إلى 136322 جنيهًا للبيع و135434 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 711 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 30680 جنيهًا للبيع و30480 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 160 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 5 نوفمبر الساعة 3:05 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3810 جنيه للشراء، وللبيع 3835 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 19050 جنيه للشراء، وللبيع 19175 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 38100 جنيه للشراء، وللبيع 38350 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 95250 جنيه للشراء، وللبيع 95875 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 190500 جنيه للشراء، وللبيع 191750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 381000 جنيه للشراء، وللبيع 383500 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 571500 جنيه للشراء، وللبيع 575250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 762000 جنيه للشراء، وللبيع 767000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 952500 جنيه للشراء، وللبيع 958750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.