ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4366 للشراء في تحديث 03:35 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 5 نوفمبر الساعة 3:35 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

شهد سعر عيار 24 ارتفاعًا ليصبح 4394 جنيهًا للبيع و4366 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 12 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4383 جنيهًا للبيع و4354 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 22 ليصل إلى 4028 جنيهًا للبيع و4002 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 21 ليسجل 3845 جنيهًا للبيع و3820 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 21.

وشهد سعر عيار 18 ارتفاعًا بقيمة 8 جنيهًا ليبلغ 3296 جنيهًا للبيع و3274 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 3287 جنيهًا للبيع و3266 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 14 ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2563 جنيهًا للبيع و2547 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 7 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2557 جنيهًا للبيع و 2540 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 12 ليصل إلى 2197 جنيهًا للبيع و2183 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 6 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2191 جنيهًا للبيع و2177 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الاونصة ارتفاعًا ليصل إلى 136678 جنيهًا للبيع و135789 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 355 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 136322 جنيهًا للبيع و135434 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا ليصبح 30760 جنيهًا للبيع و30560 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 30680 جنيهًا للبيع و30480 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الثلاثاء 5 نوفمبر الساعة 3:35 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3820 جنيه للشراء، وللبيع 3845 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 19100 جنيه للشراء، وللبيع 19225 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 38200 جنيه للشراء، وللبيع 38450 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 95500 جنيه للشراء، وللبيع 96125 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 191000 جنيه للشراء، وللبيع 192250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 382000 جنيه للشراء، وللبيع 384500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 573000 جنيه للشراء، وللبيع 576750 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 764000 جنيه للشراء، وللبيع 769000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 955000 جنيه للشراء، وللبيع 961250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.