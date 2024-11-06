انخفاض أسعار اليورو أمام الجنيه والبنك الأهلي المتحد يتصدر الشراء: تحديث 09:46 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار اليورو اليوم في مصر الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 9:46 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار اليورو ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر اليورو الحالي.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

أعلى سعر لشراء اليورو بالبنوك الآن تجده في البنك الأهلي المتحد والبنك المصري لتنمية الصادرات وبنك الكويت الوطني حيث تراجع اليورو بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 53.39 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 53.49 جنيها، وسعر البيع 53.65 جنيها.

بنك مصر: قيمة اليورو للشراء هي 52.60 جنيها، وللبيع 53.78 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر اليورو الآن 53.38 جنيها للشراء و 53.62 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر اليورو للشراء هو 52.60 جنيها، وللبيع 53.78 جنيها.

بنك البركة: شراء اليورو بسعر 52.60 جنيها وبيعه بسعر 53.78 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة اليورو للشراء هي 53.33 جنيها، وللبيع 53.57 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.61 جنيها، وسعر البيع هو 53.81 جنيها.

ميد بنك: سعر اليورو الآن 52.67 جنيها للشراء و 53.04 للبيع.

بنك قناة السويس: شراء اليورو بسعر 52.64 جنيها وبيعه بسعر 53.81 جنيها.

البنك الأهلي المصري: اليورو يسجل 52.60 جنيها للشراء و 53.78 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء اليورو 53.12 جنيها، وسعر البيع 53.63 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء اليورو بسعر 53.39 جنيها وبيعه بسعر 53.63 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر اليورو 53.39 جنيها للشراء و 53.68 للبيع.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): سعر الشراء لعملة اليورو هو 53.27 جنيها، وسعر البيع هو 53.64 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.60 جنيها، وسعر البيع هو 53.78 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: شراء اليورو بسعر 52.64 جنيها وبيعه بسعر 53.81 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء اليورو 53.35 جنيها، وسعر البيع 53.60 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.60 جنيها، وللبيع عند 53.78 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر اليورو للشراء هو 52.64 جنيها، وللبيع 53.82 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر اليورو الآن 52.60 جنيها للشراء و 53.78 للبيع.

بنك الإسكندرية: سعر اليورو الآن 52.62 جنيها للشراء و 53.81 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء اليورو 53.39 جنيها، وسعر البيع 53.63 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر اليورو 52.59 جنيها للشراء و 53.81 للبيع.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء اليورو 52.64 جنيها، وسعر البيع 53.81 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر اليورو 52.60 جنيها للشراء و 53.78 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.