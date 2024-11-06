انخفاض أسعار الجنيه الاسترليني أمام الجنيه والبنك الأهلي المتحد يتصدر الشراء: تحديث 09:46 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 9:46 صباحًا. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني بالبنوك الآن تجده في البنك الأهلي المتحد والبنك المصري لتنمية الصادرات وبنك الكويت الوطني حيث هبط سعر الجنيه الاسترليني بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 63.58 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.77 جنيها وبيعه بسعر 63.95 جنيها.

بنك مصر: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.12 جنيها وبيعه بسعر 64.15 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.57 جنيها، وللبيع 63.92 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.12 جنيها، وسعر البيع هو 64.15 جنيها.

بنك البركة: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.12 جنيها، وللبيع 64.15 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: الجنيه الاسترليني يسجل 63.51 جنيها للشراء و 63.86 جنيها للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.11 جنيها، وسعر البيع هو 64.19 جنيها.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.14 جنيها، وسعر البيع هو 63.48 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.16 جنيها، وللبيع 64.19 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.12 جنيها للشراء و 64.15 للبيع.

المصرف المتحد: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.26 جنيها للشراء و 63.93 للبيع.

بنك الكويت الوطني: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.58 جنيها وبيعه بسعر 63.93 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.58 جنيها، وللبيع 64.06 جنيها.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.50 جنيها، وللبيع 63.89 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.08 جنيها للشراء و 64.15 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.16 جنيها، وللبيع عند 64.19 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.54 جنيها، وللبيع عند 63.89 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: الجنيه الاسترليني يسجل 63.12 جنيها للشراء و 64.15 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 63.16 جنيها للشراء و 64.19 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.12 جنيها للشراء و 64.15 للبيع.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.13 جنيها، وسعر البيع 64.19 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.58 جنيها، وللبيع عند 63.93 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.10 جنيها، وسعر البيع 64.19 جنيها.

بنك HSBC: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.16 جنيها، وللبيع 64.19 جنيها.

بنك قطر الوطني: الجنيه الاسترليني يسجل 63.12 جنيها للشراء و 64.15 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.