تحديث 10:55 صباحا: انخفاض بقيمة 1 قرشًا لسعر اليورو الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 10:55 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في البنك الأهلي المتحد والبنك المصري لتنمية الصادرات وبنك الكويت الوطني حيث سجل اليورو تراجعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليصل إلى 53.39 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر اليورو للشراء هو 53.49 جنيها، وللبيع 53.65 جنيها.

بنك مصر: اليورو يسجل 52.60 جنيها للشراء و 53.78 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: اليورو يسجل 52.55 جنيها للشراء و 53.80 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 52.60 جنيها، وللبيع 53.78 جنيها.

بنك البركة: سعر اليورو الآن 52.60 جنيها للشراء و 53.78 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر اليورو 52.59 جنيها للشراء و 53.81 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: اليورو يسجل 52.61 جنيها للشراء و 53.81 جنيها للبيع.

ميد بنك: سجل سعر اليورو 52.67 جنيها للشراء و 53.04 للبيع.

بنك قناة السويس: اليورو يسجل 52.64 جنيها للشراء و 53.81 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: سعر اليورو للشراء هو 52.52 جنيها، وللبيع 53.78 جنيها.

المصرف المتحد: سعر اليورو الآن 52.29 جنيها للشراء و 53.81 للبيع.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.52 جنيها، وللبيع عند 53.78 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر اليورو 52.64 جنيها للشراء و 53.81 للبيع.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): سعر اليورو للشراء هو 52.60 جنيها، وللبيع 53.81 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: اليورو يسجل 52.60 جنيها للشراء و 53.78 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: قيمة اليورو للشراء هي 52.64 جنيها، وللبيع 53.81 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر اليورو 53.35 جنيها للشراء و 53.60 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر اليورو للشراء هو 52.60 جنيها، وللبيع 53.78 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء اليورو 52.64 جنيها، وسعر البيع 53.82 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر اليورو الآن 52.52 جنيها للشراء و 53.78 للبيع.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء اليورو 52.54 جنيها، وسعر البيع 53.81 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: شراء اليورو بسعر 52.56 جنيها وبيعه بسعر 53.81 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر اليورو للشراء هو 52.59 جنيها، وللبيع 53.81 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء اليورو 52.56 جنيها، وسعر البيع 53.81 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة اليورو للشراء هي 52.60 جنيها، وللبيع 53.78 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.