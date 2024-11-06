انخفاض بسعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري والبنك الأهلي المتحد يتصدر الشراء: تحديث 10:55 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 10:55 صباحًا. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الجنيه الاسترليني في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الجنيه الاسترليني بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الجنيه الاسترليني الحالية.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في البنك الأهلي المتحد والبنك المصري لتنمية الصادرات وبنك الكويت الوطني حيث شهدت تعاملات الساعة الأخيرة تراجع سعر الجنيه الاسترليني بمقدار 1 قرشًا ليسجل 63.58 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.77 جنيها، وللبيع عند 63.95 جنيها.

بنك مصر: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.12 جنيها، وللبيع عند 64.15 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.07 جنيها، وللبيع 64.18 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.12 جنيها، وللبيع عند 64.15 جنيها.

بنك البركة: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.12 جنيها، وللبيع عند 64.15 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.10 جنيها للشراء و 64.19 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.11 جنيها، وسعر البيع 64.19 جنيها.

ميد بنك: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.14 جنيها وبيعه بسعر 63.48 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.16 جنيها للشراء و 64.19 للبيع.

البنك الأهلي المصري: الجنيه الاسترليني يسجل 63.04 جنيها للشراء و 64.15 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: سعر الجنيه الاسترليني الآن 62.78 جنيها للشراء و 64.19 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.06 جنيها للشراء و 64.15 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الجنيه الاسترليني يسجل 63.16 جنيها للشراء و 64.19 جنيها للبيع.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.10 جنيها، وسعر البيع 64.19 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.08 جنيها وبيعه بسعر 64.15 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.16 جنيها، وللبيع 64.19 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.54 جنيها وبيعه بسعر 63.89 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.12 جنيها، وللبيع عند 64.15 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.16 جنيها للشراء و 64.19 للبيع.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.04 جنيها، وسعر البيع 64.15 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.05 جنيها للشراء و 64.19 للبيع.

البنك الأهلي المتحد: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.08 جنيها وبيعه بسعر 64.19 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.10 جنيها وبيعه بسعر 64.19 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.08 جنيها، وسعر البيع هو 64.19 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.12 جنيها، وللبيع عند 64.15 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.