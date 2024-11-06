انخفاض أسعار اليورو أمام الجنيه وبنك أبوظبي التجاري يتصدر الشراء: تحديث 11:10 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر اليورو اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 11:10 صباحًا. حيث يُعد اليورو من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار اليورو في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار اليورو بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار اليورو الحالية.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في بنك أبوظبي التجاري حيث تراجع اليورو بمقدار 4 قرشًا ليصل إلى 53.35 جنيهًا.

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: شراء اليورو بسعر 53.49 جنيها وبيعه بسعر 53.65 جنيها.

بنك مصر: بلغ سعر شراء اليورو 52.60 جنيها، وسعر البيع 53.78 جنيها.

كريدي أجريكول: اليورو يسجل 52.55 جنيها للشراء و 53.80 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.60 جنيها، وسعر البيع هو 53.78 جنيها.

بنك البركة: شراء اليورو بسعر 52.60 جنيها وبيعه بسعر 53.78 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر اليورو الآن 52.59 جنيها للشراء و 53.81 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء اليورو بسعر 52.60 جنيها وبيعه بسعر 53.84 جنيها.

ميد بنك: سعر اليورو الآن 52.67 جنيها للشراء و 53.04 للبيع.

بنك قناة السويس: قيمة اليورو للشراء هي 52.64 جنيها، وللبيع 53.81 جنيها.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء اليورو 52.55 جنيها، وسعر البيع 53.80 جنيها.

المصرف المتحد: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.29 جنيها، وللبيع عند 53.81 جنيها.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.52 جنيها، وللبيع عند 53.78 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء اليورو بسعر 52.64 جنيها وبيعه بسعر 53.81 جنيها.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): قيمة اليورو للشراء هي 52.60 جنيها، وللبيع 53.81 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة اليورو للشراء هي 52.60 جنيها، وللبيع 53.78 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: اليورو يسجل 52.64 جنيها للشراء و 53.81 جنيها للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: شراء اليورو بسعر 53.35 جنيها وبيعه بسعر 53.60 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر اليورو للشراء هو 52.60 جنيها، وللبيع 53.78 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر اليورو للشراء هو 52.66 جنيها، وللبيع 53.84 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.52 جنيها، وسعر البيع هو 53.78 جنيها.

بنك الإسكندرية: قيمة اليورو للشراء هي 52.54 جنيها، وللبيع 53.81 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سجل سعر اليورو 52.56 جنيها للشراء و 53.81 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء اليورو 52.59 جنيها، وسعر البيع 53.81 جنيها.

بنك HSBC: قيمة اليورو للشراء هي 52.56 جنيها، وللبيع 53.81 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة اليورو للشراء هي 52.60 جنيها، وللبيع 53.78 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.