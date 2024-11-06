تحديث 11:10 صباحا: انخفاض بقيمة 4 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الجنيه الاسترليني اليوم في مصر ليوم الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 11:10 صباحًا. حيث يُعتبر الجنيه الاسترليني عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الجنيه الاسترليني تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الجنيه الاسترليني الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الجنيه الاسترليني.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الجنيه الاسترليني في بنك أبوظبي التجاري حيث انخفض سعر الجنيه الاسترليني بقيمة 4 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 63.54 جنيهًا

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.77 جنيها، وسعر البيع هو 63.95 جنيها.

بنك مصر: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.12 جنيها وبيعه بسعر 64.15 جنيها.

كريدي أجريكول: الجنيه الاسترليني يسجل 63.07 جنيها للشراء و 64.18 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.12 جنيها للشراء و 64.15 للبيع.

بنك البركة: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.12 جنيها للشراء و 64.15 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.10 جنيها، وسعر البيع هو 64.19 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الجنيه الاسترليني يسجل 63.13 جنيها للشراء و 64.23 جنيها للبيع.

ميد بنك: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.14 جنيها وبيعه بسعر 63.48 جنيها.

بنك قناة السويس: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.16 جنيها وبيعه بسعر 64.19 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.07 جنيها، وسعر البيع هو 64.18 جنيها.

المصرف المتحد: الجنيه الاسترليني يسجل 62.78 جنيها للشراء و 64.19 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.06 جنيها، وللبيع عند 64.15 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.16 جنيها، وللبيع عند 64.19 جنيها.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.10 جنيها، وسعر البيع هو 64.19 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: الجنيه الاسترليني يسجل 63.08 جنيها للشراء و 64.15 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.16 جنيها وبيعه بسعر 64.19 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.54 جنيها للشراء و 63.89 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.12 جنيها، وسعر البيع 64.15 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.19 جنيها، وسعر البيع 64.22 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.04 جنيها، وسعر البيع 64.15 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.05 جنيها، وسعر البيع هو 64.19 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.08 جنيها وبيعه بسعر 64.19 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.10 جنيها، وسعر البيع 64.19 جنيها.

بنك HSBC: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.08 جنيها للشراء و 64.19 للبيع.

بنك قطر الوطني: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.12 جنيها، وللبيع 64.15 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.