ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 11:16 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 11:16 صباحًا. حيث يُعتبر الدولار الأمريكي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدولار الأمريكي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدولار الأمريكي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدولار الأمريكي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الدولار الأمريكي بمقدار 2 قرشًا ليصل إلى 49.16 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.08 جنيها، وسعر البيع هو 49.21 جنيها.

بنك مصر: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.07 جنيها للشراء و 49.17 للبيع.

كريدي أجريكول: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.09 جنيها للشراء و 49.19 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.07 جنيها، وسعر البيع 49.17 جنيها.

بنك البركة: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.07 جنيها، وسعر البيع هو 49.17 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.10 جنيها للشراء و 49.20 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الدولار الأمريكي يسجل 49.16 جنيها للشراء و 49.25 جنيها للبيع.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.10 جنيها، وسعر البيع 49.20 جنيها.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.10 جنيها، وسعر البيع هو 49.20 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.11 جنيها، وللبيع 49.21 جنيها.

المصرف المتحد: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.10 جنيها وبيعه بسعر 49.20 جنيها.

بنك الكويت الوطني: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.07 جنيها، وللبيع 49.17 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.10 جنيها للشراء و 49.20 للبيع.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.10 جنيها، وسعر البيع هو 49.20 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.07 جنيها، وللبيع 49.17 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.10 جنيها، وسعر البيع 49.20 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.07 جنيها للشراء و 49.17 للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.07 جنيها وبيعه بسعر 49.17 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.12 جنيها، وسعر البيع 49.22 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.07 جنيها، وسعر البيع هو 49.17 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.10 جنيها، وسعر البيع 49.20 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.10 جنيها، وسعر البيع 49.20 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.10 جنيها، وللبيع 49.20 جنيها.

بنك HSBC: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.10 جنيها، وسعر البيع هو 49.20 جنيها.

بنك قطر الوطني: الدولار الأمريكي يسجل 49.07 جنيها للشراء و 49.17 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.