ارتفاع أسعار الريال السعودي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 11:16 صباحا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الريال السعودي اليوم في مصر الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 11:16 صباحًا. حيث يُعد الريال السعودي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الريال السعودي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الريال السعودي الحالي.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي الآن

أفضل سعر لشراء الريال السعودي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع سعر الريال السعودي بقيمة 1 قرشًا في آخر تحديث للأسعار الآن ليصل إلى 13.09 جنيهًا

سعر ريال سعودي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.06 جنيها، وللبيع 13.10 جنيها.

بنك مصر: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.04 جنيها، وللبيع 13.09 جنيها.

كريدي أجريكول: شراء الريال السعودي بسعر 13.00 جنيها وبيعه بسعر 13.16 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سجل سعر الريال السعودي 12.95 جنيها للشراء و 13.13 للبيع.

بنك البركة: شراء الريال السعودي بسعر 13.00 جنيها وبيعه بسعر 13.09 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: شراء الريال السعودي بسعر 13.07 جنيها وبيعه بسعر 13.10 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الريال السعودي يسجل 13.09 جنيها للشراء و 13.11 جنيها للبيع.

ميد بنك: شراء الريال السعودي بسعر 13.04 جنيها وبيعه بسعر 13.11 جنيها.

بنك قناة السويس: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.02 جنيها، وللبيع 13.10 جنيها.

البنك الأهلي المصري: الريال السعودي يسجل 13.04 جنيها للشراء و 13.10 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: سعر الريال السعودي الآن 12.66 جنيها للشراء و 13.12 للبيع.

بنك الكويت الوطني: قيمة الريال السعودي للشراء هي 12.98 جنيها، وللبيع 13.11 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الريال السعودي للشراء هو 13.00 جنيها، وللبيع 13.10 جنيها.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): سعر الريال السعودي للشراء هو 13.07 جنيها، وللبيع 13.12 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.75 جنيها، وسعر البيع هو 13.09 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 12.96 جنيها، وسعر البيع هو 13.10 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 12.76 جنيها، وللبيع عند 13.10 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: الريال السعودي يسجل 12.87 جنيها للشراء و 13.09 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: شراء الريال السعودي بسعر 13.07 جنيها وبيعه بسعر 13.10 جنيها.

المصرف العربي الدولي: الريال السعودي يسجل 13.06 جنيها للشراء و 13.09 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الريال السعودي 13.06 جنيها، وسعر البيع 13.10 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة الريال السعودي للشراء هي 13.07 جنيها، وللبيع 13.10 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.04 جنيها، وسعر البيع هو 13.10 جنيها.

بنك HSBC: استقر سعر الريال السعودي للشراء عند 13.07 جنيها، وللبيع عند 13.10 جنيها.

بنك قطر الوطني: سعر الشراء لعملة الريال السعودي هو 13.00 جنيها، وسعر البيع هو 13.09 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الريال السعودي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الريال السعودي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.