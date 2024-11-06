ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 11:25 صباحا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدولار الأمريكي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 11:25 صباحًا. حيث يُعتبر الدولار الأمريكي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدولار الأمريكي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدولار الأمريكي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدولار الأمريكي.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الدولار الأمريكي بقيمة 2 قرشًا ليبلغ سعره 49.18 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.08 جنيها، وللبيع 49.21 جنيها.

بنك مصر: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.09 جنيها، وللبيع 49.19 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.09 جنيها، وسعر البيع 49.19 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.07 جنيها، وسعر البيع هو 49.17 جنيها.

بنك البركة: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.07 جنيها، وللبيع 49.17 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.10 جنيها، وسعر البيع 49.20 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.18 جنيها، وللبيع 49.27 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.10 جنيها، وسعر البيع 49.20 جنيها.

بنك قناة السويس: الدولار الأمريكي يسجل 49.10 جنيها للشراء و 49.20 جنيها للبيع.

البنك الأهلي المصري: الدولار الأمريكي يسجل 49.14 جنيها للشراء و 49.24 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.10 جنيها للشراء و 49.20 للبيع.

بنك الكويت الوطني: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.07 جنيها، وسعر البيع هو 49.17 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.10 جنيها، وللبيع 49.20 جنيها.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.10 جنيها، وسعر البيع 49.20 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.07 جنيها، وسعر البيع هو 49.17 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.10 جنيها، وسعر البيع 49.20 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.07 جنيها، وسعر البيع هو 49.17 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.15 جنيها، وللبيع 49.25 جنيها.

البنك التجاري الدولي: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.14 جنيها، وللبيع 49.24 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.07 جنيها، وسعر البيع 49.17 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.13 جنيها، وسعر البيع 49.23 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.15 جنيها، وللبيع 49.25 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.16 جنيها للشراء و 49.26 للبيع.

بنك HSBC: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.10 جنيها وبيعه بسعر 49.20 جنيها.

بنك قطر الوطني: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.07 جنيها للشراء و 49.17 للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.