تحديث 11:25 صباحا: ارتفاع بقيمة 1 قرشًا لسعر الدرهم الإماراتي الآن مقابل الجنيه

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر ليوم الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 11:25 صباحًا. حيث يُعتبر الدرهم الإماراتي عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار الدرهم الإماراتي تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الدرهم الإماراتي الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الدرهم الإماراتي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أفضل سعر لشراء الدرهم الإماراتي حاليًا متوفر في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الدرهم الإماراتي بمقدار 1 قرشًا ليصل إلى 13.39 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.36 جنيها، وسعر البيع هو 13.40 جنيها.

بنك مصر: الدرهم الإماراتي يسجل 13.35 جنيها للشراء و 13.39 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: الدرهم الإماراتي يسجل 13.30 جنيها للشراء و 13.46 جنيها للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.29 جنيها، وسعر البيع 13.39 جنيها.

بنك البركة: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.36 جنيها، وسعر البيع 13.39 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.37 جنيها، وللبيع عند 13.40 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.38 جنيها للشراء و 13.41 للبيع.

ميد بنك: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.34 جنيها، وسعر البيع هو 13.43 جنيها.

بنك قناة السويس: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.35 جنيها، وللبيع 13.40 جنيها.

البنك الأهلي المصري: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.35 جنيها وبيعه بسعر 13.39 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.09 جنيها، وسعر البيع هو 13.40 جنيها.

بنك الكويت الوطني: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.23 جنيها، وللبيع 13.45 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.33 جنيها وبيعه بسعر 13.40 جنيها.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.35 جنيها، وسعر البيع 13.40 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.32 جنيها، وسعر البيع هو 13.40 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: الدرهم الإماراتي يسجل 13.28 جنيها للشراء و 13.39 جنيها للبيع.

البنك التجاري الدولي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.36 جنيها، وللبيع 13.40 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.36 جنيها، وسعر البيع هو 13.39 جنيها.

بنك الإسكندرية: الدرهم الإماراتي يسجل 13.35 جنيها للشراء و 13.40 جنيها للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.36 جنيها للشراء و 13.40 للبيع.

بنك HSBC: الدرهم الإماراتي يسجل 13.37 جنيها للشراء و 13.40 جنيها للبيع.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.32 جنيها، وسعر البيع 13.39 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.