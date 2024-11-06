تحديث 11:30 صباحا: ارتفاع بقيمة 2 قرشًا لسعر الدولار الأمريكي الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 11:30 صباحًا. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث صعد سعر الدولار الأمريكي بمقدار 2 قرشًا ليصل إلى 49.18 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.08 جنيها للشراء و 49.21 للبيع.

بنك مصر: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.09 جنيها وبيعه بسعر 49.19 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.09 جنيها، وللبيع 49.19 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.07 جنيها وبيعه بسعر 49.17 جنيها.

بنك البركة: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.07 جنيها، وللبيع 49.17 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.10 جنيها، وللبيع عند 49.20 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.19 جنيها، وللبيع 49.28 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.10 جنيها، وسعر البيع 49.20 جنيها.

بنك قناة السويس: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.17 جنيها للشراء و 49.27 للبيع.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.14 جنيها، وللبيع عند 49.24 جنيها.

المصرف المتحد: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.15 جنيها، وللبيع 49.25 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.07 جنيها للشراء و 49.17 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الدولار الأمريكي يسجل 49.10 جنيها للشراء و 49.20 جنيها للبيع.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.18 جنيها، وسعر البيع 49.28 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.07 جنيها للشراء و 49.17 للبيع.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.10 جنيها، وسعر البيع 49.20 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.07 جنيها، وللبيع عند 49.17 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.15 جنيها، وسعر البيع 49.25 جنيها.

البنك التجاري الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.14 جنيها، وسعر البيع 49.24 جنيها.

المصرف العربي الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.07 جنيها، وسعر البيع 49.17 جنيها.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.13 جنيها، وسعر البيع 49.23 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.15 جنيها للشراء و 49.25 للبيع.

بنك فيصل الإسلامي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.16 جنيها، وللبيع عند 49.26 جنيها.

بنك HSBC: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.16 جنيها، وللبيع 49.26 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.07 جنيها، وللبيع 49.17 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.