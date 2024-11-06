ارتفاع بسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 11:30 صباحا

يبحث الكثيرون عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 11:30 صباحًا. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدرهم الإماراتي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدرهم الإماراتي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدرهم الإماراتي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث سجل الدرهم الإماراتي زيادة أمام الجنيه المصري بقيمة 1 قرشًا ليصل إلى 13.39 جنيهًا.

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.36 جنيها للشراء و 13.40 للبيع.

بنك مصر: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.35 جنيها، وللبيع 13.39 جنيها.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.30 جنيها، وسعر البيع 13.46 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.29 جنيها، وسعر البيع هو 13.39 جنيها.

بنك البركة: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.36 جنيها وبيعه بسعر 13.39 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.37 جنيها وبيعه بسعر 13.40 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.39 جنيها وبيعه بسعر 13.42 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.34 جنيها، وسعر البيع 13.43 جنيها.

بنك قناة السويس: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.37 جنيها، وللبيع 13.41 جنيها.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.37 جنيها، وللبيع عند 13.41 جنيها.

المصرف المتحد: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.11 جنيها وبيعه بسعر 13.41 جنيها.

بنك الكويت الوطني: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.23 جنيها وبيعه بسعر 13.45 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.33 جنيها، وللبيع 13.40 جنيها.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.38 جنيها وبيعه بسعر 13.42 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.32 جنيها، وللبيع عند 13.40 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.28 جنيها، وللبيع عند 13.39 جنيها.

البنك التجاري الدولي: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.37 جنيها وبيعه بسعر 13.41 جنيها.

المصرف العربي الدولي: الدرهم الإماراتي يسجل 13.36 جنيها للشراء و 13.39 جنيها للبيع.

بنك الإسكندرية: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.36 جنيها، وسعر البيع 13.40 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.37 جنيها، وسعر البيع هو 13.41 جنيها.

بنك HSBC: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.38 جنيها، وللبيع عند 13.41 جنيها.

بنك قطر الوطني: الدرهم الإماراتي يسجل 13.32 جنيها للشراء و 13.39 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدرهم الإماراتي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدرهم الإماراتي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.