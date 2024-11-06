ارتفاع بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 02:25 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 2:25 مساءً. حيث يُعد الدولار الأمريكي من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الدولار الأمريكي في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الدولار الأمريكي بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الدولار الأمريكي الحالية.

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي الآن

أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكي بالبنوك الآن تجده في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث زاد سعر الدولار الأمريكي بمقدار 2 قرشًا ليبلغ 49.21 جنيهًا

سعر دولار الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: الدولار الأمريكي يسجل 49.08 جنيها للشراء و 49.21 جنيها للبيع.

بنك مصر: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.09 جنيها للشراء و 49.19 للبيع.

كريدي أجريكول: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.17 جنيها، وسعر البيع 49.27 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.15 جنيها، وسعر البيع 49.25 جنيها.

بنك البركة: سجل سعر الدولار الأمريكي 49.20 جنيها للشراء و 49.30 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.10 جنيها، وسعر البيع هو 49.20 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.21 جنيها، وللبيع عند 49.30 جنيها.

ميد بنك: سعر الدولار الأمريكي الآن 49.10 جنيها للشراء و 49.20 للبيع.

بنك قناة السويس: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.20 جنيها، وسعر البيع هو 49.30 جنيها.

البنك الأهلي المصري: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.15 جنيها، وسعر البيع 49.25 جنيها.

المصرف المتحد: سعر الدولار الأمريكي للشراء هو 49.18 جنيها، وللبيع 49.28 جنيها.

بنك الكويت الوطني: الدولار الأمريكي يسجل 49.13 جنيها للشراء و 49.23 جنيها للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.14 جنيها، وللبيع 49.24 جنيها.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): شراء الدولار الأمريكي بسعر 49.18 جنيها وبيعه بسعر 49.28 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.07 جنيها، وللبيع 49.17 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.10 جنيها، وسعر البيع هو 49.20 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.07 جنيها، وسعر البيع 49.17 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.17 جنيها، وسعر البيع هو 49.27 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الدولار الأمريكي يسجل 49.17 جنيها للشراء و 49.27 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة الدولار الأمريكي هو 49.17 جنيها، وسعر البيع هو 49.27 جنيها.

بنك الإسكندرية: استقر سعر الدولار الأمريكي للشراء عند 49.18 جنيها، وللبيع عند 49.28 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.15 جنيها، وسعر البيع 49.25 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: الدولار الأمريكي يسجل 49.18 جنيها للشراء و 49.28 جنيها للبيع.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.17 جنيها، وسعر البيع 49.27 جنيها.

بنك قطر الوطني: قيمة الدولار الأمريكي للشراء هي 49.20 جنيها، وللبيع 49.30 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الدولار الأمريكي في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الدولار الأمريكي لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.