ارتفاع أسعار الدرهم الإماراتي أمام الجنيه ومصرف أبوظبي الإسلامي يتصدر الشراء: تحديث 02:25 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في مصر الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 2:25 مساءً. حيث يُعد الدرهم الإماراتي من العملات التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الدرهم الإماراتي ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الدرهم الإماراتي الحالي.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي حيث ارتفع الدرهم الإماراتي بقيمة 1 قرشًا ليبلغ سعره 13.40 جنيهًا

سعر درهم إماراتي الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.36 جنيها للشراء و 13.40 للبيع.

بنك مصر: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.35 جنيها، وللبيع 13.39 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.30 جنيها للشراء و 13.46 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.29 جنيها، وللبيع عند 13.39 جنيها.

بنك البركة: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.36 جنيها وبيعه بسعر 13.39 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.37 جنيها للشراء و 13.40 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.39 جنيها، وللبيع 13.42 جنيها.

ميد بنك: سعر الدرهم الإماراتي الآن 13.34 جنيها للشراء و 13.43 للبيع.

بنك قناة السويس: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.37 جنيها، وسعر البيع 13.41 جنيها.

البنك الأهلي المصري: استقر سعر الدرهم الإماراتي للشراء عند 13.37 جنيها، وللبيع عند 13.41 جنيها.

المصرف المتحد: الدرهم الإماراتي يسجل 13.11 جنيها للشراء و 13.41 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: شراء الدرهم الإماراتي بسعر 13.23 جنيها وبيعه بسعر 13.45 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: الدرهم الإماراتي يسجل 13.33 جنيها للشراء و 13.40 جنيها للبيع.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.38 جنيها، وسعر البيع هو 13.42 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.32 جنيها، وسعر البيع 13.40 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: سعر الدرهم الإماراتي للشراء هو 13.28 جنيها، وللبيع 13.39 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.37 جنيها، وسعر البيع هو 13.41 جنيها.

المصرف العربي الدولي: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.36 جنيها للشراء و 13.39 للبيع.

بنك الإسكندرية: قيمة الدرهم الإماراتي للشراء هي 13.36 جنيها، وللبيع 13.40 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سعر الشراء لعملة الدرهم الإماراتي هو 13.37 جنيها، وسعر البيع هو 13.41 جنيها.

بنك HSBC: سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.38 جنيها للشراء و 13.41 للبيع.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 13.32 جنيها، وسعر البيع 13.39 جنيها.

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