تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4343 للشراء في تحديث 03:10 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 3:10 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 4377 جنيهًا للبيع و4343 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 23 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4400 جنيهًا للبيع و4366 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 4012 جنيهًا للبيع و3981 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 21 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 4033 جنيهًا للبيع و4002 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 3830 جنيهًا للبيع و3800 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 20 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر عيار 18 ليسجل 3283 جنيهًا للبيع و3257 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 17 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

وشهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 14 جنيهًا ليبلغ 2553 جنيهًا للبيع و2533 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2567 جنيهًا للبيع و2547 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2189 جنيهًا للبيع و2171 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 12 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2200 جنيهًا للبيع و 2183 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الاونصة ليصل إلى 136144 جنيهًا للبيع و135078 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 711 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 136855 جنيهًا للبيع و135789 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 30640 جنيهًا للبيع و30400 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 160 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 30800 جنيهًا للبيع و30560 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 3:10 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3800 جنيه للشراء، وللبيع 3830 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 19000 جنيه للشراء، وللبيع 19150 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 38000 جنيه للشراء، وللبيع 38300 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 95000 جنيه للشراء، وللبيع 95750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 190000 جنيه للشراء، وللبيع 191500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 380000 جنيه للشراء، وللبيع 383000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 570000 جنيه للشراء، وللبيع 574500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 760000 جنيه للشراء، وللبيع 766000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 950000 جنيه للشراء، وللبيع 957500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.