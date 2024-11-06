تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4331 للشراء في تحديث 03:40 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 3:40 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 4360 جنيهًا للبيع و4331 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 12 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

كما شهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 11 جنيهًا ليبلغ 3997 جنيهًا للبيع و3970 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 4007 جنيهًا للبيع و3981 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3815 جنيهًا للبيع و3790 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 10 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3825 جنيهًا للبيع و 3800 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3270 جنيهًا للبيع و3249 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 8 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3279 جنيهًا للبيع و3257 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 2543 جنيهًا للبيع و2527 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2550 جنيهًا للبيع و2533 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2180 جنيهًا للبيع و2166 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2186 جنيهًا للبيع و2171 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الاونصة ليصل إلى 135611 جنيهًا للبيع و134723 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 355 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وتراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 30520 جنيهًا للبيع و30320 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 80 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 3:40 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3790 جنيه للشراء، وللبيع 3815 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18950 جنيه للشراء، وللبيع 19075 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 10 جرام 37900 جنيه للشراء، وللبيع 38150 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 94750 جنيه للشراء، وللبيع 95375 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 189500 جنيه للشراء، وللبيع 190750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 379000 جنيه للشراء، وللبيع 381500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 568500 جنيه للشراء، وللبيع 572250 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 758000 جنيه للشراء، وللبيع 763000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 947500 جنيه للشراء، وللبيع 953750 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.