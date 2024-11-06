تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4320 للشراء في تحديث 04:15 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 4:15 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

انخفض سعر عيار 24 ليصل إلى 4349 جنيهًا للبيع و4320 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 11 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 22 ليسجل 3986 جنيهًا للبيع و3960 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 10 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 22.

كما شهد سعر عيار 21 تراجعًا بقيمة 10 جنيهًا ليبلغ 3805 جنيهًا للبيع و3780 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3810 جنيهًا للبيع و3790 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3261 جنيهًا للبيع و3240 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 9 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3266 جنيهًا للبيع و 3249 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2537 جنيهًا للبيع و2520 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 7 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 2540 جنيهًا للبيع و2527 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 12 انخفاضًا ليصل إلى 2174 جنيهًا للبيع و2160 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 6 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2177 جنيهًا للبيع و2166 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الاونصة انخفاضًا ليصبح 135256 جنيهًا للبيع و134367 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 356 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 135434 جنيهًا للبيع و134723 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 30440 جنيهًا للبيع و30240 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 80 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 4:15 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3780 جنيه للشراء، وللبيع 3805 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18900 جنيه للشراء، وللبيع 19025 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37800 جنيه للشراء، وللبيع 38050 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 94500 جنيه للشراء، وللبيع 95125 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 189000 جنيه للشراء، وللبيع 190250 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 378000 جنيه للشراء، وللبيع 380500 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 567000 جنيه للشراء، وللبيع 570750 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 756000 جنيه للشراء، وللبيع 761000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 945000 جنيه للشراء، وللبيع 951250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.