تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4291 للشراء في تحديث 04:30 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 4:30 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

سجل سعر عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 4326 جنيهًا للبيع و4291 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 29 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 4349 جنيهًا للبيع و4320 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 22 انخفاضًا ليصبح 3965 جنيهًا للبيع و3934 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 26 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3986 جنيهًا للبيع و3960 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 21 ليصل إلى 3785 جنيهًا للبيع و3755 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 25 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 18 ليسجل 3244 جنيهًا للبيع و3219 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 21 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 18.

كما شهد سعر عيار 14 تراجعًا بقيمة 17 جنيهًا ليبلغ 2523 جنيهًا للبيع و2503 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 2537 جنيهًا للبيع و2520 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 2163 جنيهًا للبيع و2146 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 14 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 2174 جنيهًا للبيع و 2160 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الاونصة ليصل إلى 134545 جنيهًا للبيع و133478 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 889 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 135256 جنيهًا للبيع و134367 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب انخفاضًا ليصل إلى 30280 جنيهًا للبيع و30040 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 200 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 30440 جنيهًا للبيع و30240 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 4:30 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3755 جنيه للشراء، وللبيع 3785 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18775 جنيه للشراء، وللبيع 18925 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37550 جنيه للشراء، وللبيع 37850 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 93875 جنيه للشراء، وللبيع 94625 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 187750 جنيه للشراء، وللبيع 189250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 375500 جنيه للشراء، وللبيع 378500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 563250 جنيه للشراء، وللبيع 567750 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 751000 جنيه للشراء، وللبيع 757000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 938750 جنيه للشراء، وللبيع 946250 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.