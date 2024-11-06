تحديث 04:45 مساءًا: انخفاض بقيمة 29 قرشًا لسعر الجنيه الاسترليني الآن مقابل الجنيه

يبحث الكثيرون عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 4:45 مساءً. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الجنيه الاسترليني في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الجنيه الاسترليني بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الجنيه الاسترليني الحالية.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

أفضل سعر لشراء الجنيه الاسترليني حاليًا متوفر في البنك التجاري الدولي حيث تراجع الجنيه الاسترليني بمقدار 29 قرشًا ليصل إلى 63.25 جنيهًا.

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر الجنيه الاسترليني 63.77 جنيها للشراء و 63.95 للبيع.

بنك مصر: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.12 جنيها، وللبيع 64.15 جنيها.

كريدي أجريكول: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.07 جنيها، وسعر البيع هو 64.18 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.12 جنيها، وللبيع 64.15 جنيها.

بنك البركة: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.12 جنيها وبيعه بسعر 64.15 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.10 جنيها، وللبيع 64.19 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: الجنيه الاسترليني يسجل 63.13 جنيها للشراء و 64.23 جنيها للبيع.

ميد بنك: الجنيه الاسترليني يسجل 63.14 جنيها للشراء و 63.48 جنيها للبيع.

بنك قناة السويس: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.16 جنيها، وللبيع عند 64.19 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.07 جنيها، وللبيع 64.18 جنيها.

المصرف المتحد: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 62.78 جنيها، وسعر البيع 64.19 جنيها.

بنك الكويت الوطني: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.06 جنيها، وسعر البيع 64.15 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.16 جنيها، وسعر البيع 64.19 جنيها.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.10 جنيها، وللبيع 64.19 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.08 جنيها، وللبيع عند 64.15 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.16 جنيها للشراء و 64.19 للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: الجنيه الاسترليني يسجل 63.54 جنيها للشراء و 63.89 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.12 جنيها، وللبيع 64.15 جنيها.

البنك التجاري الدولي: سعر الجنيه الاسترليني الآن 63.19 جنيها للشراء و 64.22 للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.04 جنيها، وسعر البيع هو 64.15 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.05 جنيها، وللبيع 64.19 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.08 جنيها وبيعه بسعر 64.19 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.10 جنيها، وسعر البيع 64.19 جنيها.

بنك HSBC: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.08 جنيها وبيعه بسعر 64.19 جنيها.

بنك قطر الوطني: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.12 جنيها، وللبيع عند 64.15 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.