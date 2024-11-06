تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4263 للشراء في تحديث 04:55 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار الذهب اليوم في مصر ليوم الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 4:55 مساءً. يُعتبر الذهب معدنًا مهمًا يتغير سعره باستمرار، وقد شهدت أسعار الذهب تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار الذهب الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار الأعيرة.

شهد سعر عيار 24 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 4297 جنيهًا للبيع و4263 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 28 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 4326 جنيهًا للبيع و 4291 جنيهًا للشراء.

وانخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 3939 جنيهًا للبيع و3908 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 26 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3965 جنيهًا للبيع و3934 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 3760 جنيهًا للبيع و3730 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 25 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3785 جنيهًا للبيع و3755 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 18 انخفاضًا ليصبح 3223 جنيهًا للبيع و3197 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 22 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3244 جنيهًا للبيع و3219 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 14 ليصل إلى 2507 جنيهًا للبيع و2487 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 16 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر عيار 12 ليسجل 2149 جنيهًا للبيع و2131 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 15 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 12.

وشهد سعر الاونصة تراجعًا بقيمة 888 جنيهًا ليبلغ 133656 جنيهًا للبيع و132590 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 134545 جنيهًا للبيع و133478 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر الجنيه الذهب انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 30080 جنيهًا للبيع و29840 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 200 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 30280 جنيهًا للبيع و 30040 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 4:55 مساءً )

سعر عيار 21 وزن 1 جرام 3730 جنيه للشراء، وللبيع 3760 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18650 جنيه للشراء، وللبيع 18800 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37300 جنيه للشراء، وللبيع 37600 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 25 جرام 93250 جنيه للشراء، وللبيع 94000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 50 جرام 186500 جنيه للشراء، وللبيع 188000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 373000 جنيه للشراء، وللبيع 376000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 150 جرام 559500 جنيه للشراء، وللبيع 564000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 746000 جنيه للشراء، وللبيع 752000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 932500 جنيه للشراء، وللبيع 940000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.