انخفاض بسعر اليورو مقابل الجنيه المصري والبنك التجاري الدولي يتصدر الشراء: تحديث 05:25 مساءًا

يسعى العديد من الأفراد لمعرفة أسعار اليورو اليوم في مصر ليوم الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 5:25 مساءً. حيث يُعتبر اليورو عملةً مهمةً يتغير سعرها باستمرار، وقد شهدت أسعار اليورو تغيرات كثيرة، لذلك قمنا في مصر 365 بتوفير تغطية دائمة لأسعار اليورو الآن وفي هذا المقال، سنتعرف على كافة أسعار اليورو.

أعلى سعر لشراء اليورو الآن

تجد أعلى قيمة لشراء اليورو في البنك التجاري الدولي حيث انخفض اليورو بمقدار 64 قرشًا ليصل إلى 52.71 جنيهًا

سعر يورو الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: سجل سعر اليورو 52.66 جنيها للشراء و 52.82 للبيع.

بنك مصر: سجل سعر اليورو 52.51 جنيها للشراء و 53.86 للبيع.

كريدي أجريكول: سجل سعر اليورو 52.66 جنيها للشراء و 53.92 للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: اليورو يسجل 52.51 جنيها للشراء و 53.86 جنيها للبيع.

بنك البركة: استقر سعر اليورو للشراء عند 52.60 جنيها، وللبيع عند 53.86 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر اليورو 52.66 جنيها للشراء و 53.92 للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: اليورو يسجل 52.67 جنيها للشراء و 53.92 جنيها للبيع.

ميد بنك: سجل سعر اليورو 52.67 جنيها للشراء و 53.04 للبيع.

بنك قناة السويس: سجل سعر اليورو 52.66 جنيها للشراء و 53.92 للبيع.

البنك الأهلي المصري: اليورو يسجل 52.51 جنيها للشراء و 53.86 جنيها للبيع.

المصرف المتحد: شراء اليورو بسعر 52.31 جنيها وبيعه بسعر 53.86 جنيها.

بنك الكويت الوطني: سعر اليورو الآن 52.66 جنيها للشراء و 53.92 للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات: سجل سعر اليورو 52.66 جنيها للشراء و 53.92 للبيع.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): سعر اليورو للشراء هو 52.66 جنيها، وللبيع 53.92 جنيها.

البنك العقارى المصرى العربى: اليورو يسجل 52.51 جنيها للشراء و 53.78 جنيها للبيع.

بنك التنمية الصناعية: سعر الشراء لعملة اليورو هو 52.64 جنيها، وسعر البيع هو 53.81 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: اليورو يسجل 52.61 جنيها للشراء و 53.86 جنيها للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: سجل سعر اليورو 52.51 جنيها للشراء و 53.86 للبيع.

البنك التجاري الدولي: قيمة اليورو للشراء هي 52.53 جنيها، وللبيع 53.89 جنيها.

المصرف العربي الدولي: شراء اليورو بسعر 52.51 جنيها وبيعه بسعر 53.86 جنيها.

بنك الإسكندرية: شراء اليورو بسعر 52.52 جنيها وبيعه بسعر 53.90 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: قيمة اليورو للشراء هي 52.65 جنيها، وللبيع 53.92 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر اليورو 52.51 جنيها للشراء و 53.86 للبيع.

بنك HSBC: سعر اليورو للشراء هو 52.53 جنيها، وللبيع 53.89 جنيها.

بنك قطر الوطني: اليورو يسجل 52.66 جنيها للشراء و 53.92 جنيها للبيع.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر اليورو في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر اليورو لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.