انخفاض بسعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصري والبنك التجاري الدولي يتصدر الشراء: تحديث 05:25 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 5:25 مساءً. حيث يُعد الجنيه الاسترليني من العملات التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعارها، حيث تراوحت أسعار الجنيه الاسترليني في الأيام الأخيرة, ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الجنيه الاسترليني بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الجنيه الاسترليني الحالية.

أعلى سعر لشراء الجنيه الاسترليني الآن

تجد أعلى قيمة لشراء الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي حيث سجل الجنيه الاسترليني تراجعًا أمام الجنيه المصري بقيمة 29 قرشًا ليصل إلى 63.25 جنيهًا.

سعر جنيه استرليني الآن أمام الجنيه المصري في كل البنوك

البنك المركزي المصري: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.23 جنيها، وسعر البيع 63.41 جنيها.

بنك مصر: الجنيه الاسترليني يسجل 63.12 جنيها للشراء و 64.26 جنيها للبيع.

كريدي أجريكول: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.21 جنيها، وللبيع 64.32 جنيها.

البنك العربي الأفريقي الدولي: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.12 جنيها وبيعه بسعر 64.26 جنيها.

بنك البركة: قيمة الجنيه الاسترليني للشراء هي 63.14 جنيها، وللبيع 64.26 جنيها.

البنك الأهلي الكويتي: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.21 جنيها، وللبيع عند 64.32 جنيها.

مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.22 جنيها، وللبيع 64.32 جنيها.

ميد بنك: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.14 جنيها، وسعر البيع 63.48 جنيها.

بنك قناة السويس: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.21 جنيها، وللبيع عند 64.32 جنيها.

البنك الأهلي المصري: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.12 جنيها، وللبيع 64.26 جنيها.

المصرف المتحد: الجنيه الاسترليني يسجل 62.83 جنيها للشراء و 64.26 جنيها للبيع.

بنك الكويت الوطني: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.21 جنيها وبيعه بسعر 64.32 جنيها.

البنك المصري لتنمية الصادرات: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.21 جنيها، وسعر البيع 64.32 جنيها.

بنك نكست (الاستثمار العربي سابقاً): الجنيه الاسترليني يسجل 63.21 جنيها للشراء و 64.32 جنيها للبيع.

البنك العقارى المصرى العربى: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.04 جنيها، وسعر البيع هو 64.15 جنيها.

بنك التنمية الصناعية: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.16 جنيها، وللبيع عند 64.19 جنيها.

بنك أبوظبي التجاري: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.14 جنيها، وللبيع عند 64.26 جنيها.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: شراء الجنيه الاسترليني بسعر 63.12 جنيها وبيعه بسعر 64.26 جنيها.

البنك التجاري الدولي: الجنيه الاسترليني يسجل 63.14 جنيها للشراء و 64.28 جنيها للبيع.

المصرف العربي الدولي: سعر الشراء لعملة الجنيه الاسترليني هو 63.12 جنيها، وسعر البيع هو 64.26 جنيها.

بنك الإسكندرية: سعر الجنيه الاسترليني للشراء هو 63.13 جنيها، وللبيع 64.30 جنيها.

البنك الأهلي المتحد: استقر سعر الجنيه الاسترليني للشراء عند 63.21 جنيها، وللبيع عند 64.32 جنيها.

بنك فيصل الإسلامي: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.12 جنيها، وسعر البيع 64.26 جنيها.

بنك HSBC: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.14 جنيها، وسعر البيع 64.28 جنيها.

بنك قطر الوطني: بلغ سعر شراء الجنيه الاسترليني 63.21 جنيها، وسعر البيع 64.32 جنيها.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لسعر الجنيه الاسترليني في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة سعر الجنيه الاسترليني لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.