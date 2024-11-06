تراجع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4263 للشراء في تحديث 05:50 مساءًا

يتساءل العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 5:50 مساءً. حيث يُعد الذهب من المعادن التي يتم متابعة أسعارها بشكل دائم، حيث يتابع أسعار الذهب ملايين المصريين، بغرض الاستثمار والحفاظ على مدخراتهم، لذلك في هذا المقال، سنسلط الضوء على سعر الذهب الحالي.

تراجع سعر عيار 24 ليسجل 4297 جنيهًا للبيع و4263 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 23 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 24.

وشهد سعر عيار 22 تراجعًا بقيمة 21 جنيهًا ليبلغ 3939 جنيهًا للبيع و3908 جنيهًا للشراء ،عن السعر السابق الذي كان 3955 جنيهًا للبيع و3929 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 21 انخفاضًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 3760 جنيهًا للبيع و3730 جنيهًا للشراء، منخفضًا بمقدار 20 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 3775 جنيهًا للبيع و 3750 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر عيار 18 ليصل إلى 3223 جنيهًا للبيع و3197 جنيهًا للشراء، بعد انخفاضًا بقيمة 17 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 3236 جنيهًا للبيع و3214 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر عيار 14 انخفاضًا ليصل إلى 2507 جنيهًا للبيع و2487 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 13 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 2517 جنيهًا للبيع و2500 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر عيار 12 انخفاضًا ليصبح 2149 جنيهًا للبيع و2131 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 12 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 2157 جنيهًا للبيع و2143 جنيهًا للشراء.

كما انخفض سعر الاونصة ليصل إلى 133656 جنيهًا للبيع و132590 جنيهًا للشراء، بتراجعًا قيمته 711 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل 30080 جنيهًا للبيع و29840 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 160 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار الجنيه الذهب.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 5:50 مساءً )

سعر الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3730 جنيه للشراء، وللبيع 3760 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 5 جرام 18650 جنيه للشراء، وللبيع 18800 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37300 جنيه للشراء، وللبيع 37600 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 93250 جنيه للشراء، وللبيع 94000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 186500 جنيه للشراء، وللبيع 188000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 100 جرام 373000 جنيه للشراء، وللبيع 376000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 559500 جنيه للشراء، وللبيع 564000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 200 جرام 746000 جنيه للشراء، وللبيع 752000 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 250 جرام 932500 جنيه للشراء، وللبيع 940000 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.