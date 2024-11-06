ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر: عيار 24 يسجل 4274 للشراء في تحديث 06:15 مساءًا

يبحث الكثيرون عن سعر الذهب اليوم في مصر بتاريخ الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 6:15 مساءً. يُعد الذهب من المعادن التي تحظى باهتمام دائم بسبب تذبذب أسعاره، حيث تراوحت أسعار الذهب في الأيام الأخيرة ,ونقوم في مصر 365 بتغطية أسعار الذهب بشكل دائم ومتابعة كافة التغيرات، لذلك سنتعرف الآن على أسعار الذهب الحالية.

ارتفع سعر عيار 24 ليصل إلى 4309 جنيهًا للبيع و4274 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 11 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 4297 جنيهًا للبيع و4263 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر عيار 22 ارتفاعًا ليصل إلى 3950 جنيهًا للبيع و3918 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي كان 3939 جنيهًا للبيع و3908 جنيهًا للشراء.

وشهد سعر عيار 21 ارتفاعًا ليصبح 3770 جنيهًا للبيع و3740 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 3760 جنيهًا للبيع و3730 جنيهًا للشراء.

كما ارتفع سعر عيار 18 ليصل إلى 3231 جنيهًا للبيع و3206 جنيهًا للشراء، بزيادة قيمتها 9 جنيهات عن آخر تحديث في مصر 365.

وارتفع سعر عيار 14 ليسجل 2513 جنيهًا للبيع و2493 جنيهًا للشراء، بزيادة قدرها 6 جنيهات عن تحديثنا السابق لعيار عيار 14.

كما شهد سعر عيار 12 ارتفاعًا بقيمة 6 جنيهًا ليبلغ 2154 جنيهًا للبيع و2137 جنيهًا للشراء، عن السعر السابق الذي كان 2149 جنيهًا للبيع و2131 جنيهًا للشراء.

كما شهد سعر الاونصة ارتفاعًا بالسوق المصري الآن، حيث بلغ 134012 جنيهًا للبيع و132945 جنيهًا للشراء، مرتفعًا بمقدار 355 جنيهات عن التحديث السابق، حيث كان قد سجل 133656 جنيهًا للبيع و 132590 جنيهًا للشراء.

وارتفع سعر الجنيه الذهب ليصل إلى 30160 جنيهًا للبيع و29920 جنيهًا للشراء، بعد زيادة بقيمة 80 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي بلغ 30080 جنيهًا للبيع و29840 جنيهًا للشراء.

ما هو سعر الذهب عيار 21 الآن للأوزان المختلفة ( تحديث الأربعاء 6 نوفمبر الساعة 6:15 مساءً )

أسعار الذهب عيار 21 وزن 1 جرام 3740 جنيه للشراء، وللبيع 3770 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 5 جرام 18700 جنيه للشراء، وللبيع 18850 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 10 جرام 37400 جنيه للشراء، وللبيع 37700 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 وزن 25 جرام 93500 جنيه للشراء، وللبيع 94250 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 50 جرام 187000 جنيه للشراء، وللبيع 188500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 100 جرام 374000 جنيه للشراء، وللبيع 377000 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 وزن 150 جرام 561000 جنيه للشراء، وللبيع 565500 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 200 جرام 748000 جنيه للشراء، وللبيع 754000 جنيه.

سعر عيار 21 وزن 250 جرام 935000 جنيه للشراء، وللبيع 942500 جنيه.

نقوم في مصر 365 بعمل تغطية مميزة لكافة أسعار الذهب في مصر، يمكنك الاطلاع على صفحة أسعار الذهب لمراجعة الجدول الخاص بنا المحدث بشكل دائم.